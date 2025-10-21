ETV Bharat / bharat

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಂಶೋಧಕರು; ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಭೇದ?

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 48ನೇ ಪ್ರಭೇದ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಂಶೋಧಕರು; ಯಾವವು ಆ ಪ್ರಭೇದ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 7:02 PM IST

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​; ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ (ಉಂಬೆಲ್ಲಿಫೆರೇ/ಅಪಿಯಾಸಿ) ಸೇರಿದ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದವೊಂದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರವಿಕುಲಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಟೆಟ್ರಾಟೇನಿಯಮ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಟೆಟ್ರಾಟೇನಿಯಮ್ ಮನಿಲಾಲಿಯನಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕ, ಭಾರತೀಯ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ಮಣಿಲಾಲ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಲಾ ಕಾಡುಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಬೇರುಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರಳುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ನ ದೇವಗಿರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಸಂಘದ ಹವಳ ಮಹೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕಿ ಸಿ.ರೇಖಾ (ETV Bharat)

ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬಾಟನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಗಿರಿಯ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕಿ ಸಿ.ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 48ನೇ ಪ್ರಭೇದ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2020 ರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರೇಖಾ, ಇದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಟೆಟ್ರಾಟೇನಿಯಮ್ ಶ್ರೀರಂಗಿ: 2024 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀರಂಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಟೆಟ್ರಾಟೇನಿಯಮ್ ಶ್ರೀರಂಗಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭೇದವು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಿಂಡಾ ಮುಖರ್ಜಿಯಾನಾ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾರ್ಡಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬಾಟನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಟ್ರಾಟೇನಿಯಮ್ ಮನಿಲಾಲಿಯನಮ್ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಮೊದಲು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ: ನಾನು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕನಸನ್ನೇ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ರೇಖಾ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಕೇರಳದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇಖಾ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟನ್ನೂರು ಬಳಿಯ ಚಾಲೋಡ್‌ನವರು. ಇವರ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆ.ಎಂ. ಮನುದೇವ್; ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಭಾರತದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಮೃತ ಸುಂದರನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುಜನಾ ಕೆ. ಅರ್ಜುನನ್ ಇದ್ದಾರೆ.

