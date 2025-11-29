ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮೆಲ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪತಂಗ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪತ್ತೆ: ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು - ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪತಂಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ.
Published : November 29, 2025
Updated : November 29, 2025 at 2:17 PM IST
ಅಮರಾವತಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮೆಲ್ಘಾಟ್ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಪತಂಗಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾತಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪತಂಗಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಿರಣ್ ಮೋರೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪತಂಗಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15,000 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪತಂಗಗಳಿವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪತಂಗಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಪತಂಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪತಂಗಗಳು: ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಕೀಟಗಳ ಸುಮಾರು 180,000 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪತಂಗಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪತಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗಿಡುಗ ಪತಂಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ದಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಪಟ ಪತಂಗಗಳು ಇವೆ ಅಂತಾದರೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳುಗೆ ಪತಂಗಗಳೇ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ; ಪತಂಗಗಳು ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ - ಪತಂಗಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪತಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಪತಂಗಗಳನ್ನು ಚಿಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪತಂಗಗಳು ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪತಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಪತಂಗಗಳು: ಪತಂಗಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಂಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ಶೇಡ್, ಟಗರಾ, ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಮೊಗ್ರಾ, ಕುಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಶಿಗಂಧದಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪತಂಗಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬದುಕು: ಪತಂಗಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾರುವಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಪತಂಗವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಪತಂಗದ ವಿಶೇಷ ಆಂಟೆನಾಗಳು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಈ ವಾಸನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಪತಂಗದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ: ಹೆಣ್ಣು ಪತಂಗವು ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರದ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ನಂತರ, ಲಾರ್ವಾಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳ ಕೋಕೂನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಕೋಕೂನ್ ಮುರಿದಾಗ ವಯಸ್ಕ ಪತಂಗವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ ಪತಂಗವು ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹೀರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪತಂಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾವಲಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪತಂಗಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೋರೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಗಾಳಿಪಟ ಪತಂಗಗಳು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾದಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೂಬೆಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಪಟ ಪತಂಗಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳು Vs ಪತಂಗಗಳು: ಚಿಟ್ಟೆಗಳು (butterflies) ಮತ್ತು ಪತಂಗಗಳು (moths) ಒಂದೇ ಗಣಕ್ಕೆ (Lepidoptera) ಸೇರಿದರೂ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯ:
- ಚಿಟ್ಟೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ.
- ಪತಂಗಗಳು: ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ರೆಕ್ಕೆಗಳು:
- ಚಿಟ್ಟೆಗಳು: ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಪತಂಗಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ, ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯಂತೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀಸೆ - Antennae:
- ಚಿಟ್ಟೆಗಳು: ತೆಳುವಾದ, ಉದ್ದವಾದ ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾದ ಗುಂಡಿ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಪತಂಗಗಳು: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ನಯವಾದ ದಾರಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರಿಹುಳು ಹಂತ :
- ಚಿಟ್ಟೆಗಳು: ತಮ್ಮ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಮೃದುವಲ್ಲದ 'ಕ್ರೈಸಲಿಸ್' (chrysalis) ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಪತಂಗಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ 'ಗೂಡು' ಅಥವಾ 'ಕೋಕೂನ್' (cocoon) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ಯೂಪಾ ಹಂತವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.