ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ರಹಸ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ: ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ
ಉಗ್ರರು ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟರೂ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 30, 2026 at 3:11 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ/ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹರಡಲು ಉಗ್ರರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿರುವ ಉಗ್ರರು ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಕಾತಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ- ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎಸ್ಐ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ, ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಉಗ್ರರು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಟಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಾದ ಕೋಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋನಿಯನ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಎಪಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ.
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಹಿತ ಸಂವಹನ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾರೆಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಮೂನ್ಚಾಟ್ನಂತಹ ಅನಾಮಧೇಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳು ನೋಂದಣಿ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಪಿಜಿಪಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (VPN) ಬಳಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಪಿಎನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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