ಕೀಟಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮೂರು ಹೊಸ ಮಿಡತೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಉದ್ದ ಕೊಂಬಿನ ಮಿಡತೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೀಟ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : January 8, 2026 at 7:39 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ, ಜೆ &ಕೆ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮೂರು ಜಾತಿಯ ಉದ್ದ ಕೊಂಬಿನ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಅಮೀರ್ ಮಜೀದ್, ಇಶ್ರತ್ ಬಶೀರ್ ಮತ್ತು ಖಲೀದಾ ಹಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೀರ್ - ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಝೂಟಾಕ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕೀಟಗಳು ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕ್ಯಾಟಿಡಿಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಉಸ್ಮಾನಿ, ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ನಗರಿಯೆನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಗ್ಯಾಂಡರ್ಬಾಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರವು ಕೋನೋಸೆಫಾಲಸ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ್ವತಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತನಶೀಲ ಕಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿತು. ವಯಸ್ಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಟಿಡಿಡ್ಗಳು ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಛೇದಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭೂದೃಶ್ಯವು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀಟಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಇದು ಸಣ್ಣ ದೇಹದ ರಚನೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಗಂಡು ಕ್ಯಾಟಿಡಿಡ್ಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಲಿನ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೀಟಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಕೀಟಗಳು ಯಾವುದೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಡ್ಗಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ನಗರಿಯೆನ್ಸಿಸ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ - ಆಕಾರದ ಸೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ 34 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೈಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಟಿಡಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಗರ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಂಡರ್ಬಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಗ್ಯಾಂಡರ್ಬಾಲಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ V- ಆಕಾರದ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಉಸ್ಮಾನಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ಉದ್ದವಾದ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗೀತದ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ 36 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪ್ಟೆರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದು ಆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಲಾಂಗಿಪೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೊಸೆಫಾಲಸ್ ಕ್ವಾಸಿಫಯೆನ್ಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕ್ಯಾಟಿಡಿಡ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದವು.
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶ್ಮೀರವು ಕೀಟಗಳ ಚಲನೆ, ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ನಮಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಭೌತಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಿಡಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಝೂಟಾಕ್ಸಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ: ಏನಿದು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸಾಯ?; ವಿದೇಶಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ!
ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ; 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರು; ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕ!
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ: ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ -5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕುಸಿತ