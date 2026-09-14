ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೆಸರೇಳದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 4:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಒಂದು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (WTO) ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸದೆ, ಘೋಷಣೆಯ ಹಲವು ಪ್ಯಾರಾಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಗ್ಗದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಲವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (GTRI) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಯು ಸುಂಕಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಳಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 17 ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೂ, ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ 20 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎರಡು ಹಂತದ ವಿವಾದ-ಇತ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. GTRI ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು 'ಪರಿಸರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ 21 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಅಥವಾ CBAM ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಘೋಷಣೆಯು ಪ್ಯಾರಾ 22ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಇರಾನಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
GTRI ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾರಾ 108 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಂತಹ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು' ಘೋಷಣೆಯು ನೇರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ನ CBAM ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ. CBAM, ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಗಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಫ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾರಾ 63 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು WTO ಕೃಷಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ BRICS ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ WTO ನಿಯಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಮದು ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗಣನೀಯ ಕೃಷಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
GTRI ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಯು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಗುರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ WTO ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು US ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ; ಕಾರ್ಬನ್-ಗಡಿ ಕ್ರಮಗಳ ಟೀಕೆ EU ನ CBAM ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಹೇಳಿದರು.
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