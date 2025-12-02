ETV Bharat / bharat

ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ; ಇದಕ್ಕೆ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ!

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ (IANS)
By PTI

Published : December 2, 2025 at 4:39 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 5:49 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 78 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಪಿಎಂಒ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾಯು ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್-I ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೂರು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ-ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಂಒ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಾದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ-2 ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ-3, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಕಚೇರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿವೆ.

ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭ: ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿವಿ ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ್ -2 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಮರುರೂಪ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜಭವನಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಲೋಕಭವನ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

