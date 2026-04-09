ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶರಣಾಗತ ಮಾವೋ ನಾಯಕ ದೇವ್ಜಿ
ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ತೊರೆದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ, ಮಾವೋ ನಾಯಕ ದೇವ್ಜಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭೂಗತವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದವರು.
Published : April 9, 2026 at 11:35 AM IST
ಕೊರುಟ್ಲಾ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ಬದುಕು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶರಣಾದ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ದೇವ್ಜಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ತೊರೆದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭೂಗತವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದವರು. ಇದೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.
ಕೊರುಟ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವ್ಜಿ ಜಗ್ತಿಯಾಲ್, ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮಂತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ಬೆಜ್ಜರಪು ಕಿಶನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನರ್ಮಿಲನದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾವು ಭೂಗತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದೆವು. ಇದೀಗ ಶರಣಾಗಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಜನಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ದರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ ಮಗಳು, ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಸುಮಾ ಅವರು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆ ಪತ್ರದ ಸಂದೇಶ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ದೇವ್ಜಿ ಅವರ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿತು.
