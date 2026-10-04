'ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಹೀರೋ': ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಸಾಹಸ ಹೊಗಳಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 2:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರಂದು ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಮೂಲದ ಸಹ ಪೈಲಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದಾಗಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನೊಳಗೆ ದಾಳಿಕೋರ ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿದ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
"You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day."… pic.twitter.com/e9nSJQ6TRj
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು, ಭಾರತ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೈಲಟ್: ಅಂದು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್, ಓಮನ್ನ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಎದ್ದು ನಿಂತ. ನಾನು ಗೌರವಸೂಚಕವಾಗಿ ಆತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, ಮತ್ತೊಂದು ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಮಾನದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ, ಪೈಲಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
" this is hollywood on steroids... ordinary civilians became superheroes"— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2026
prime minister benjamin netanyahu explains to @foxandfriends the unbelievable heroism of the people who took down the would be hijacker. pic.twitter.com/JGsUJzvcNJ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸತೊಡಗಿತು. ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 16,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ತಾವು ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಬಿದ್ದ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ತೆರೆದೆ: ಬಳಿಕ, ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ಆಚೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ. ವಿಮಾನದ ವೇಗ, ಗಾಳಿಯ ರಭಸದ ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಿರುಚಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾನು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಲ ತೆರೆದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿಕೋರ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು, "ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಅಸಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ತೋರಿದ ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಪೈಲಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾದವರನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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