ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ನೇತಾಜಿ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ

ಬನಾರಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ
Published : February 11, 2026 at 4:14 PM IST

ವಾರಣಾಸಿ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮಧುರೈನಿಂದ ಮಥುರಾವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಗೋಮಯ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಂತಹ ಗೋ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಗೋವುಗಳು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರಿಂದ ಬರುವ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗೋವನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಣ್​ ಪಾಠಕ್​ ಅವರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

