ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 734ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ 219 ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಾಳೆ ತವರಿಗೆ
ನೇಪಾಳ ರಣಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 734ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2,498 ಜನರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 219 ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 30, 2026 at 12:06 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು/ಚೆನ್ನೈ: ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 734 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 16 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 546 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೇಪಾಳದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 734 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 2,498 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDRRMA) ರಸುವಾದಲ್ಲಿನ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. "ರಸುವಾ, ನುವಾಕೋಟ್, ಧಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಣೆಯಾದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 3,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
219 ತಮಿಳಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 219 ತಮಿಳಿಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಸಚಿವರಾದ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ರಾಜ್ಮೋಹನ್, ತೆನ್ನರಸು ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಸಚಿವರ ತಂಡವು ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 29) ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ರಾಜಮೋಹನ್, “ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ತಮಿಳರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೆರೆಯ ತಮಿಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ತೆನ್ನರಸು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ, ಸಚಿವರ ತಂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿತು. ದೆಹಲಿಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ ರೂಮ್ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
319ರ ಪೈಕಿ 219 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ 319 ಜನರು ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 219 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದ 100 ಜನರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಸೇನೆಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 21 ಜನರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಕುಂಭಕೋಣಂ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ದ 57 ಜನರಲ್ಲಿ 21 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಉಳಿದ 36 ಜನರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 150 ಜನರು ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲದೆ, 39 ಜನರ ತಂಡ ಕೂಡ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 31 ಜನರು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 6 ಜನರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಾದೇವಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 49 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
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