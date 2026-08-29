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ನೇಪಾಳ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ: ಬಿಹಾರದ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ನಾಪತ್ತೆ

ನೇಪಾಳದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಿಹಾರದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Flood hit Nepal
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಳ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 9:59 AM IST

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ಮೋತಿಹಾರಿ (ಬಿಹಾರ): ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಿಹಾರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲಾ ಛಾಪ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಆವರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುಟುಂಬ ನಾಪತ್ತೆ: ಲಾಲಾ ಛಾಪ್ರಾ ನಿವಾಸಿ ಬುಧನ್ ಶಾ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಬಿತ್ರಾವತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮನಾತಿ ದೇವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು: ಮೋತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಿಷಿ ಶಾ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಬುಧನ್ ಶಾ ಕುಟುಂಬ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಸಜನ್ ಗುಜರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹವು ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿತು.

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ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳ (IANS)

"ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನತಿ ದೇವಿ, ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಆಶಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಕುಮಾರಿ, ಅವರ ವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಆಯುಷಿ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ." - ರಿಷಿ ಶಾ

ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಶೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರಿಷಿ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಪಘಾತದ ದಿನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಆಯುಷಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬತಾರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯ ಅಡಚಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಳವಳ: ನೇಪಾಳದ ನೆರೆಪೀಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಲಾ ಛಾಪ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ: ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಲಾ ಛಾಪ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬುಲೈಸ್ ಮಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಆಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 587 ಜನರು ಸಾವು: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವು ಭಾರಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 587 ಏರಿದ್ದು, 320 ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ NDRRMA ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ 579 ಶವಗಳನ್ನು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

MOTIHARI FAMILY MISSING IN NEPAL
NEPAL DISASTER
DEATHS IN NEPAL FLOODS
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ
NEPAL FLOODS

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