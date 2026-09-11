ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾದ ಹಾನಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು 4.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ!
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಂಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಣಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 5:40 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ)/ ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೋಟೇಕೋಶಿ ನದಿಯ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 723.31 ಶತಕೋಟಿ ನೇಪಾಳಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 4.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಂಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಈ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಪೈಕಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾದ ರಾಸುವಾ, ನುವಾಕೋಟ್, ಧಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 474 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎನ್ಡಿಆರ್ಆರ್ಎಂಎದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಧರಮ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ರೇತಿ, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆವು. ನಷ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು 69 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ 33 ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸೇತುವೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಬಾಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 64 ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳ ಪೈಕಿ 53 ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ.
759 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 13 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 24 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಆರ್ಎಂಎ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,570 ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, 18 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 13 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿದುರ್ ಪುರಸಭೆಯು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,026 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಸುಮಾರು 1,806 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳು, 17 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು 4,800 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,377 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 5,130 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ನೇಪಾಳದ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು 13,673 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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