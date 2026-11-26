ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹ ದುರ್ಘಟನೆ: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 213 ಭಾರತೀಯರು ಮೃತರೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಂಎ) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 213 ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : November 26, 2026 at 11:19 AM IST
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ): ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲಿ–ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 213 ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಣ ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಂಎ) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 213 ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು, ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಆರ್ಎಂಎ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಗಳು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು eoikathmandufloodsupport@gmail.com ಎಂಬ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ +9779851316807 ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದೆಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಂತರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಮೌಂಟ್ ಲಾಂಗ್ಟಾಂಗ್ ಲಿರುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬಂಡೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,453 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹವು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದು ನೇಪಾಳದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 10ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಪಾಳವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿತ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಯಿಂದ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೋರಿದೆ.
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