ಸಿಬಿಐ ವಕೀಲರು ಗೈರು: ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಟ್ ಕೇಸ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ನೀಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತಗತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ-ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್- ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ.
Published : July 27, 2026 at 6:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ವಾದ- ಪ್ರತಿವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಅನು ಗ್ರೋವರ್ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರು ಇಂದು ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ಪರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಅನು ಗ್ರೋವರ್ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೀಟ್ ಸೋರಿಕೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಬಿವಾಲ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 3ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಎಪಿ ಸಿಂಗ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ: ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗೆ ಬರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಇದುವರೆಗೆ 13 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ: ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂದೂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯೇ ನಡೆಯದೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
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