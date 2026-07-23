ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕೇಸ್: ಆರೋಪಿಯ ಕೈಬರಹ ಮಾದರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೈಬರಹದ ಮಾದರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
By ANI
Published : July 23, 2026 at 2:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಮನೀಷಾ ಸಂಜಯ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಕೈಬರಹದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮನೀಷಾ ತನ್ನ ಕೈಬರಹದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮನೀಷಾ ಮಾಂಧರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಧರೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಆರೋಪಿಯ ಕೈಬರಹದ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆರೋಪಿ ಮನೀಷಾ ಸಂಜಯ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಮಾದರಿ ಕೈಬರಹ/ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾದರಿ ಕೈಬರಹ/ಸಹಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಮನೀಷಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು NEET (UG) 2026 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ ಕೈಬರಹದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರೋಪಿ ಮನೀಷಾ ಮಂಧಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ನೀತು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ತೇಜಸ್ ಹರ್ಷದ್ ಕುಮಾರ್ ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಬರಹದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರೋಪಿ ಮನೀಷಾ ಮಂಧಾರೆ ಅವರ ಫೋನ್ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತಿಳಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾದರಿ ಕೈಬರಹ/ಸಹಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಾದಿಸಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಪಿ ಮನಿಷಾ ಸಂಜಯ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಿಬಿಐ ಪರ ಸೀನಿಯರ್ ಪಿಪಿ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾದರಿ ಕೈಬರಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಮಾರು 60 ಪುಟಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಟಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೈಬರಹದ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನವದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.
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