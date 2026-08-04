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OMR​ ಶೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋದ 6 ನೀಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ತಾವು ಒಎಂಆರ್​ ಶೀಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಲವು ನೀಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

NEET ASPIRANTS FLAG OMR SHEET
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 7:50 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ತಾವು ಒಎಂಆರ್​ ಶೀಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಗಳೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಟಿಎ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆರು ಮಂದಿ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬೇಗನೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನ ಅವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ತಾವು 600 ಮತ್ತು 650ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎನ್​ಟಿಎ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಎಂಆರ್​ ಶೀಟ್​ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ ಒಎಂಆರ್​ ಶೀಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್​ಟಿಎಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಎಂಆರ್​ ಶೀಟ್​​ಗಳ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎನ್​ಟಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ NEET-UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮರು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು​: ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

  • ಡೀಮ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ AIQ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. MCC ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.
  • ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ AIQ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ AIQ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಸೆ.18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಸುತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಅ.10 ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

NEET UG
OMR SHEET
CJI SURYA KANT
NATIONAL TESTING AGENCY
NEET ASPIRANTS FLAG OMR SHEET

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