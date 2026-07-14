ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಎನ್ಟಿಎ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 1:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಓಎಂಆರ್ (OMR) ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ neet.nta.nic.in ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ OMR ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ 15, 2026 ರೊಳಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
OMR ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ OMR ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿದೆ.
📢 NEET (UG) 2026 re-exam - OMR sheets & recorded responses are live— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 13, 2026
🔗 https://t.co/a8BvsDQElp
Log in with your Application No. & password → complete OTP verification → open "View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses" → compare your marked answers with what the scanner… pic.twitter.com/0EqRlcGTFm
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ, OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, OMR ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರವು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ₹200 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ₹200 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎನ್ಟಿಎ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ OMR ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಲಾಗಿನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NTA ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 011-40759000 ಅಥವಾ 011-69227700 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, neetug2026@nta.ac.in ಗೆ ಈಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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