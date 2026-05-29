NEET - UG 2026 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ: ಎನ್ಟಿಎ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಎನ್ಟಿಎ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 7:16 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀಟ್ - ಯುಜಿ 2026ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದತಿಯಾಗಿರುವುದು "ಆಘಾತಕಾರಿ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಪೀಠ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ) ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಎನ್ಟಿಎ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿತು. ನೀಟ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 2024 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಚಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಎನ್ಟಿಎಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದ ಹೊರತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಕೊಪ್ಪಿಲ್ಲಿಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ, ದೋಷರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ? ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಪಿ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ, ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
'ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ಶಿಫಾರಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು?" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಂತರ ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು 101 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ (2025 ಮತ್ತು 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ) 60 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ 35 ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಆಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರು, "ಶ್ರೀ ಸಾಲಿಸಿಟರ್, ನಿಜವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಹೊರತು.. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೇಳಿದರು.
ಯುವಜನರ ಕಳವಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಆಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುವಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಭಾವನೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಹೇಳಿದರು.
