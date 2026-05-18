ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು, ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆ!
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗಿರುವ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 9:36 AM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ್): ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹಗರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಬಿನವಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜೈಪುರದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾ. ಮೋನಿಕಾ ಜೈನ್, ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಾಲಕ್ ಅವರು ನೀಟ್ 2025 ಬರೆದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿನವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಕ್ 2025 ರ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 522 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು 98.61 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಕ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರು.
ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಾಲಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 93 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 81 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಆಕೆಯ ಹಠಾತ್ ಕಣ್ಮರೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಇತರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದಲೂ 'ಕಣ್ಮರೆ' : ಆರೋಪಿ ಬಿನವಾಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿನವಾಲ್, ದೌಸಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಆಕೆ ದೌಸಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ವಿಕಾಸ್ ಬಿನವಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ಮೀನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಹಾಜರಾತಿ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮೇ 11 ರಿಂದ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:NEET ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕೇಸ್: ಸಿಬಿಐನಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು, ಆರೋಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರ!