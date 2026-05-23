NEET UG 2026 ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಮೇ 27 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ NTA

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 27, 2026ರ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

By ANI

Published : May 23, 2026 at 7:20 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ NTA, NEET (UG)-2026 ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 27, 2026ರ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ NEET-UG ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NTA ಹೇಳಿದೆ.

ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಎನ್​ ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅನುಬಂಧ-I ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವಿವರ ನೀಡಲು ಈ ಸ್ಟೇಪ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ:

  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NEET (UG) ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್ ಸಹ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನುಬಂಧ I ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೇ 22 ರಿಂದ ಮೇ 27 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

