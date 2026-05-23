NEET UG 2026 ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಮೇ 27 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ NTA
ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 27, 2026ರ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : May 23, 2026 at 7:20 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ NTA, NEET (UG)-2026 ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 27, 2026ರ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ NEET-UG ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NTA ಹೇಳಿದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಎನ್ ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅನುಬಂಧ-I ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ನೀಡಲು ಈ ಸ್ಟೇಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ:
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NEET (UG) ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್ ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನುಬಂಧ I ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೇ 22 ರಿಂದ ಮೇ 27 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:50 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
NEET-UG ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ದೋಷಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ: ಪ್ರಧಾನ್
ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ ಆಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ - ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಿವೆ ಭಾರಿ ಸವಾಲುಗಳು: ಶೂನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಎನ್ಟಿಎ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ