ಮೇ 3 ಅಥವಾ 10ರಂದು ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರಕ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳ 3 ಅಥವಾ 10ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 1:25 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET-UG)ಯು 2026ರ ಮೇ 3 ಅಥವಾ 10 ರಂದು ನಡೆಯಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಭಾನುವಾರದಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 22.76 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತಜ್ಞ ಪಾರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸುವ ನಾಲ್ಕು - ಐದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2020 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿಯ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು 2024ರ ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದಕಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೇ 3 ಅಥವಾ 10 ರಂದು ನಡೆಸಬಹುದು. ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇ 3 ಮತ್ತು 10 ರ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ದಿನಾಂಕಗಳು ಭಾನುವಾರವೇ ಬಂದರೆ, ಮರು ದಿನವೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದವು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 7 ರಂದು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 8 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾನುವಾರಗಳು 3 ಹಾಗೂ 10 ರಂದು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಯಾವುದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
