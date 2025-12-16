ETV Bharat / bharat

ಮೇ 3 ಅಥವಾ 10ರಂದು ನೀಟ್​ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರಕ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳ 3 ಅಥವಾ 10ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

NEET UG 2026
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET-UG)ಯು 2026ರ ಮೇ 3 ಅಥವಾ 10 ರಂದು ನಡೆಯಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಭಾನುವಾರದಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 22.76 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನೀಟ್​ - ಯುಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತಜ್ಞ ಪಾರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸುವ ನಾಲ್ಕು - ಐದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2020 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್​ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್​ಸಿಇಆರ್​ಟಿಯ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು 2024ರ ನೀಟ್ ​- ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದಕಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೇ 3 ಅಥವಾ 10 ರಂದು ನಡೆಸಬಹುದು. ನೀಟ್​ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇ 3 ಮತ್ತು 10 ರ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ದಿನಾಂಕಗಳು ಭಾನುವಾರವೇ ಬಂದರೆ, ಮರು ದಿನವೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದವು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 7 ರಂದು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 8 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾನುವಾರಗಳು 3 ಹಾಗೂ 10 ರಂದು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಯಾವುದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ADMISSION TO MBBS
NEET UG EXAM DATE
NEET UG SYLLABUS CHANGE
ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.