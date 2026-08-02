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ಆಗಸ್ಟ್​ 4ರಿಂದ ನೀಟ್​ (ಯುಜಿ) 2026 ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​: ಸೆ.8ರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಆರಂಭ

ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Candidates exit an examination centre after appearing for the NEET 2026 re-examination, in Mohali on Sunday
ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 2, 2026 at 12:58 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ (AIQ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಮತ್ತು ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಮಿತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಡೀಮ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ AIQ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. MCC ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ AIQ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ, ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ AIQ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಸೆ.18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಸುತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅ.10 ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸುತ್ತು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಸೀಟು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿ (MCC) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ MCC ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

NEET UG
ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್
NEET ACADEMIC SESSION
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