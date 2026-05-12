NEET-UG 2026 ರದ್ದು: ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : May 12, 2026 at 8:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್–ಯುಜಿ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಟಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಎನ್ಟಿಎ, ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
NEET-UG 2026 ರ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ? ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ಎಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು, ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು NTA ಹೇಳಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 2026ರ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ, ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅಧಿಕೃತ ಎನ್ಟಿಎ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
NEET ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತ ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
2013 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ NEET ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಿನ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ತಮಸ್ ಕಬೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು ಜುಲೈ 18, 2013 ರಂದು NEET ಅನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2016 ರಲ್ಲಿ NEET ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
2017ರಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ NEET ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ NEET ಎದುರಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಸ್ ಅನಿತಾ, ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
2019ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಕಲಿ ದಂಧೆ ಬಯಲಾದ ನಂತರ ಎನ್ಇಇಟಿ ಹಗರಣ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಟ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ, ಥೇನಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದವು.
2020 ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ನಡೆಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಳವಳ, ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದೂಡಲು ಕೋರಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.
2022ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿವಾದ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಲೋಹದ ಕೊಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು.
2024ರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿವಾದ: ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2024 ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡುವಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 718 ಮತ್ತು 719 ನಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದವು. ಒಟ್ಟು 67 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 720 ರಲ್ಲಿ 720ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 1,563 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2024 ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
NEET-UG 2024 ವಿವಾದದ ನಂತರ, NTA ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು.
