ನಾಳೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ

ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ. 1.30 ಲಕ್ಷ ವೈದ್ಯ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ 22.79 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Published : May 2, 2026 at 7:37 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET UG) ನಾಳೆ (ಮೇ 3 ರಂದು) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ನಡೆಸಿದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಿಳಿ ಕೋಟು’ ಧರಿಸುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ನಡೆಸುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅಂದರೆ, 22,79,743 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ (MBBS) ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1.30 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೀಟಿಗೆ 35 ರಿಂದ 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ:

  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ತಡವಾಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.
  • ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಆಫ್‌ಲೈನ್ (ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎನ್​ಟಿಎ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಲ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು: ಈ ಬಾರಿಯ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ 'ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕ' ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ.. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ.

