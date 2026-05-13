ನಳಂದದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ 'ಸಾಲ್ವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಪತ್ತೆ: ನಗದು, ನಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಗೀರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : May 13, 2026 at 7:16 AM IST
ನಳಂದ( ಬಿಹಾರ): ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಹೈ- ಅಲರ್ಟ್ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಳಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಘಟಿತ ನೀಟ್ 'ಸಾಲ್ವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಒಂದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು, ನಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರಾಜಗೀರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಮೇ 3 ರಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು, ಮೂವರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಪಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಸಹಚರ ಅಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
