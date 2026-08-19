ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ NTA ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿದೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಎನ್ಟಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 8:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ)ಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2026 ರ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೋರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, NTA ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪೀಠವು ಎನ್ಟಿಎಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರು, "ನಾವು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಟಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಳವಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎನ್ಟಿಎಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಚಿಸಲಾದ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿತು.
ಎನ್ಟಿಎ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಸಮಿತಿಯು ಹಿಂದಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಎನ್ಟಿಎ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FAIMA) ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ವಕೀಲ ತನ್ವಿ ದುಬೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾದ FAIMA, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಿತಿಯು 2024 ರಲ್ಲಿ 101 ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಎ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಫೈಮಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ- 2026, ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಗಳು, ಪೇಪರ್ ಪರಿಶೀಲಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಕಲಿಸುವ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ರವಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಚಾರು ಮಾಥುರ್, ತನ್ವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
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