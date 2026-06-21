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ನಿರ್ಭಯ, ಆತಂಕ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕರೆ

ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

DHARMENDRA PRADHAN
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 10:05 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ), ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದು, ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ, ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ 'ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ' ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ ಎನ್​​ಟಿಎ ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ NEET-UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.

ನೀಟ್​ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಸಿ - ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸಲವಾದರೂ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ನೀವು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಾಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

NEET RE EXAM
NEET 2026
NATIONAL TESTING AGENCY
ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ
DHARMENDRA PRADHAN

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