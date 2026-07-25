ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಯುವಕರ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ- ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಯುವಕರ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣನೆ.
Published : July 25, 2026 at 6:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
भारत के ‘छात्रों की गूँज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज़ तक पहुँच गई।— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2026
ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई।
ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है।
ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने…
"ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದುರಹಂಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಡಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿಚ್ಚಳ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಸತ್ಯದ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊಂಡುತನದ ಸೋಲು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗೆಲುವು ಇದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ, ಈಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಸರದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿ, ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The incompetent, callous, and arrogant Mantri Pradhan has finally been compelled to resign. It was sustained youth pressure that finally forced the Pradhan Mantri to stop giving him political cover. This is a victory for a generation that is tired of struggling in an unfair and…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 25, 2026
ಯುವಕರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿದ ಸರ್ಕಾರ: ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, "ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ದೇಶದ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಲಾಠಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪಾಠವಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಬೇಸತ್ತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು. ಅಸಮರ್ಥ, ನಿರ್ದಯ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Congratulations to the entire country on Dharmendra Pradhan’s resignation. Big win for democracy. pic.twitter.com/whzjhwSjOs— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 25, 2026
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ನಾಯಕರು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ" ಎಂದರು.
ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಲುವು. ಚಳವಳಿ ಗೆದ್ದಿತು, ದುರಹಂಕಾರ ಸೋತಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
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