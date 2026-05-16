NEET ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕೇಸ್​: ಸಿಬಿಐನಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು, ಆರೋಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರ!

23 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಬಿನ್ವಾಲ್‌ನನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 8:38 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ಜೈಪುರ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಬಿನ್ವಾಲ್‌ನ ಕಳಪೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ (GMC) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಈತ, ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಕಾಸ್, ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಕಾಸ್ ಮೇ 11 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆತನ ಹಾಜರಾತಿ ತೀರಾ ನಗಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿಕಾಸ್‌ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ಮೀನಾ, "ಈ ವಿಷಯವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಕಳಕಳಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆತ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಕಾಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಮೇ 11 ರವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ, ಆ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ಆತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದ" ಎಂದು ಮೀನಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ವಿಕಾಸ್ ತಾನು ಬರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 2025ರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 86 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಐ ಜೈಪುರದ ಬಿನ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಕಾಸ್, ಆತನ ತಂದೆ ಮಾಂಗಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿನ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು 2025 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾಂಗಿಲಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೌಸಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮಗಳು ಗುಂಜನ್ ವಾರಣಾಸಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

