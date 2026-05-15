ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ: ಆರೋಪಿ ಧನಂಜಯ್ ಲೋಖಂಡೆ 6 ದಿನ ಸಿಬಿಐ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಧನಂಜಯ್ ಲೋಖಂಡೆ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು 6 ದಿನ ಸಿಬಿಐ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 5:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಧನಂಜಯ್ ಲೋಖಂಡೆ ಎಂಬಾತನನ್ನು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಬಿಐ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮನಿಷಾ ವಾಘ್ಮಾರೆ ಎಂಬಾತ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಧನಂಜಯ್ ಲೋಖಂಡೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಧನಂಜಯ್ ಲೋಖಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶುಭಂ ಖೈರ್ವಾರ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನಿಷಾ ವಾಘ್ಮಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿಬಿಐ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್‌ನ ಶುಭಂ ಖೈರ್ನರ್, ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಬಿವಾಲ್, ಜೈಪುರದ ವಿಕಾಸ್ ಬಿವಾಲ್, ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಯಶ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಂ ಖೈರ್ನರ್‌ನನ್ನು ಮೇ 13ರಂದು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಶುಭಂ ಖೈರ್ನರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್‌ ನಿವಾಸಿ.

ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 3ರಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA)ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರುಣ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮೇ 12ರಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

