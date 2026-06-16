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ರಾಜಸ್ಥಾನ: 3ನೇ ಬಾರಿ NEETಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಠಡಿ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

NEET Aspirant Preparing For 3rd Attempt Ends Life In Rajasthan's Sikar
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 2:13 PM IST

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ಸಿಕಾರ್(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನೀಟ್-ಯುಜಿ​ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಿಕಾರ್​ನ ಉದ್ಯೋಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತನನ್ನು ಜುನ್ಜುನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲ್‌ಗಢ ನಿವಾಸಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಲಿ(22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಡಾನಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉಮೇಶ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಿಕಾರ್‌ನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಈತನ ತಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೆರಡು ಬಾರಿ ನೀಟ್​ ಬರೆದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಉಮೇಶ್​ ಸೋಮವಾರ ಸಿಕಾರ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಜತೆಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಆತ, ಕೊಠಡಿ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈಬರಹದ ಡೆತ್​ನೋಟ್​ ದೊರೆತಿದ್ದು, "ನಾನು ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಜೂನ್​ 21ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ ಐಕಾಲ್, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 9152987821 (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ)ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

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TAGGED:

NEET
RAJASTHANS SIKAR
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