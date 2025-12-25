ETV Bharat / bharat

ನೀಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದು ಬಹುಪಯೋಗಿ: ಇದರ ರುಚಿ ಸವಿದಿದ್ದೀರಾ?

ನೀಲಕಂಠ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ರುಚಿ ಸವಿದಿದ್ದಿರಾ? ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ.

ನೀಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 4:48 PM IST

ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ): ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ. ನೀಲಕಂಠ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು 'ಕುಫ್ರಿ ನೀಲಕಂಠ'.

ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 6 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಮ್ ಅವರು ಈ ನೀಲಕಂಠ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು 2021ರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)

"ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಹ ರೈತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕುಫ್ರಿ ನೀಲಕಂಠ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಬಳಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಂತಹ ದೂರದ ರೈತರು ಸಹ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ" ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಮ್.

ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ: ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಸೇರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 120 ರಿಂದ 130 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವರೆಗೆ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ 25 ರೂ. ದರವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಸುರೇಂದ್ರ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ಯಾವ ಋತು ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲ? ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬೀಜಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ 40-50 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

"ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಬೇವು ಮತ್ತು ಜೀವಾಮೃತದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಳೆರೋಗದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. 80 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 105 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ" ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಸುರೇಂದ್ರ.

ನೀಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)

ನೀಲಕಂಠ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1-2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ನೀಲಕಂಠ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ರಾಣಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಈ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ನೌತ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೀಲಿ ಹೊರಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಒಳಭಾಗದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರುಚಿ ಅದ್ಭುತ: ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ICAR-CPRI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಿಂತ ರುಚಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

'ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ': ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ನುರ್ಸರೈನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಶಾಂಕ್ ಶೇಖರ್ ಸೋಲಂಕಿ ಕೂಡ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳೂ ತಿನ್ನಬಹುದು: "ಇದು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 100% ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ರಾಣಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ: ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಮೇತ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಶಾಂಕ್ ಶೇಖರ್ ಸೋಲಂಕಿ.

ನೀಲಕಂಠ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಮ್‌ರಂತಹ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

