12 ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಸೂಜಿ: ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡುವ ಎಡವಟ್ಟು ರೋಗಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣವೂ ಹೀಗೇ ಇದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 6:21 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂಜಿಯನ್ನು (surgical needle) ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು 12 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತಮಿಳುನಾಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ಟಿ. ಆಶಾ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈನ ಅಯನಾವರಂ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು, 2010ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಯನಾವರಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಳಿಕೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂಜಿಯೊಂದು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದುಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, 2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಲ್ಪೌಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಗ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂಜಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ಟಿ. ಆಶಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ದೂರುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಸಿ.ವಿ. ಸಾಲಿನ್ ನಿಶಾ ಅವರು, "ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೂಜಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಇಂದು ಕರುಣಾಕರನ್ ಮತ್ತು ವಕೀಲೆ ನಿತ್ಯಾ ಮುತ್ತುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, "ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದು" ಎಂದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಶಾ ಅವರು, "ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಿಲ್ಪೌಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸೂಜಿಯೊಂದು ಇರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿಲ್ಪೌಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರು.
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