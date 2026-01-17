ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ: ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
By ANI
Published : January 17, 2026 at 5:57 PM IST
ಮಾಲ್ಡಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಕೇಂದ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನುಸುಳುಕೋರರ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಂಗಾಳದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ನುಸುಳುಕೋರರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದಲೂ ಈ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ನೆಲೆಯೂರುವಂತೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನುಸುಳುಕೋರರ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಬೇಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಮತುವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಮತುವಾಗಳಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ: ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ವಿಭಜಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಪುರಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನಂಬಿದೆ. ಅಸ್ಸೋಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೀಗ ಬಂಗಾಳದ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೂ ಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಧಿಕ ಮಾವು ಇಳುವರಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಾಲ್ಡಾದ ಮಾವಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಮತದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟ; ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ