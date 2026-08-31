ETV Bharat / bharat

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ, ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ 4.80 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ: ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ

ಈ ವರ್ಷ 57 ದಿನ ನಡೆದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ 4.80 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಹಿಮಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

AMARNATH YATRA
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಕ್ತರು (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 4.80 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನವು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿತ್ತು. 20 ದಿನದೊಳಗೆ ಶೇಕಡಾ 82ರಷ್ಟು, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಸೇರಿ ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4.80 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಹಿಮಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಐಪಿಆರ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

57 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಮರನಾಥ ದೇಗುಲ ಮಂಡಳಿ, ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ, ಸೇನೆ, ಸಿಎಪಿಎಫ್‌ಗಳು, ಜೆ & ಕೆ ಪೊಲೀಸ್, ಬಿಆರ್‌ಒ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಶ್ರೀನಗರದ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಕಠಿಣ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾತ್ರೆಯು ಸುಗಮ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕುದುರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತವರು, ಲಂಗಾರ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು" ಎಂದರು.

"ಈ ಸಾಧನೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಟೀಮ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ'ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಶಿಸ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವು ಈಗ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

"ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಈ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯು ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೇವೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 31,000 ಕುದುರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಪಿತು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತವರು, 6,400 ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು 7,700 ಲಂಗಾರ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 54 ಸಾವಿರ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸುಮಾರು 1.87 ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 93 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, 595 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 26 ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೂತ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 1,430 ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 24/7 ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. 48 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು 7,900 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

LG MANOJ SINHA
JAMMU AND KASHMIR
ಹಿಮಲಿಂಗ ದರ್ಶನ
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ
AMARNATH YATRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.