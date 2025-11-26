ETV Bharat / bharat

14 ಲಕ್ಷ SIR ಫಾರ್ಮ್​ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ; 20 BLOಗಳ ಸಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ SIR ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಅತ್ತ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

-WB-SIR-EC
14 ಲಕ್ಷ SIR ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (IANS)
author img

By PTI

Published : November 26, 2025 at 7:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ/ ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ SIR ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತದಾರರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರಬಹುದು, ನಕಲು ಆಗಿರಬಹುದು, ಸತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 10.33 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 13.92 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು ಬಂದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLOಗಳು) ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 80,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು, ಸುಮಾರು 8,000 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, 3,000 ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 294 ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂವರು ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಹಿರಂಗ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನಾಟೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಮೂನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಲ್​ಒಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (BLO) ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶ್ರೀನಾಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಯಾ, SIR ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ... ಇದು ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ - ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 BLO ಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?. SIR ಮೂಲಕ ಹೆಸರುಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಟಿಎಸ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಯೋ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಜಾಗೃತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. SIR ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಂಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಔಪಚಾರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಘರ್ಷಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.(PTI AND ANI)

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
WB SIR EC
BOOTH LEVEL OFFICERS
CONGRESS AND MAMATA
14 LAKH SIR FORMS UNCOLLECTABLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.