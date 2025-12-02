ಪುಷ್ಕರ್ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್' ರಣಹದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುಷ್ಕರ್ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 2, 2025 at 4:37 PM IST
ಅಜ್ಮೇರ್(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಪುಷ್ಕರ್ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಹದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಜೈಪುರದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲ ಮುರುಗನ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪುಷ್ಕರ್ ಅರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ರೇಂಜರ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ 'ಕೋಬ್ರಾ ತಂಡ' ರಣಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು.
ಕೋಬ್ರಾ ತಂಡದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಖದೇವ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುಷ್ಕರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಪಿಸಂಗನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಡಿಎಫ್ಒ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ರಣಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪುಷ್ಕರ್ ರೇಂಜ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಯುಸಿಎನ್) ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಣಹದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಳೆಯ ರಣಹದ್ದು ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
15 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ, ಆರು ಅಡಿ ಅಗಲ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಣಹದ್ದು: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಿಸಂಗನ್ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಣಹದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ರಣಹದ್ದಿನ ಮೇಲಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ, ಜನ ಮಹಡಿ ಹತ್ತಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಣಹದ್ದು ಸುಮಾರು 15 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದು, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಆರು ಅಡಿ ಅಗಲ ಇವೆ. ಇದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಾಶ, ವಿಷ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ನಂತಹ ಜಾನುವಾರು ಔಷಧಗಳಿಂದ) ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಈ ರಣಹದ್ದು ಪ್ರಭೇದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫೋರ್ಕ್ಟೇಲ್ (ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2008 ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ಅನ್ನು ಐಯುಸಿಎನ್ 2007ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿ'(Least Concern) ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ಜಿಪ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಯೆನ್ಸಿಸ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ರಬಂಧವು, ರಣಹದ್ದು ಹಿಂದೆ ಸಿನೋ-ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದ ಭರತ್ಪುರದ ಬಳಿ 175 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
