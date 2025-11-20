ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ 3-ಡಿ ಮುದ್ರಣ; ಇದು NDRI ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆ
3D printed custom sweets: ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?.
Published : November 20, 2025 at 9:47 AM IST
ಕರ್ನಾಲ್, ಹರಿಯಾಣ: ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ NDRIನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3D ಮುದ್ರಣವು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಹ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಡಿಮೆ - ಕೊಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ NDRI ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಲಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾವೀನ್ಯತೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆಕಾರ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ: 3-D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಖೋಯಾ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಆಹಾರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಮಾವು ಅಥವಾ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಂತಹ ಸುವಾಸನೆಯ ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, 3-D ಮುದ್ರಕವು ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರಾನ್-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಜಾ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರಹಿತವಾಗಿ ಈ ಯಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲಿತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಲ್ ನಲ್ಲಿನ NDRI ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬರ್ಫಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 3-D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ವೇಶಕ ಡಾ. ಕೌಶಿಕ್ ಖಮ್ರುಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ: ಬರ್ಫಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. NDRI ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿ - ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಸಹ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಅನಂತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು: ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಸರುಗಳು, ಲೋಗೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯ ರಚನೆಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬರ್ಫಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲೇಯರ್ - ಬೈ - ಲೇಯರ್ ಬರ್ಫಿಗಳು, ಹಿಂದೆ ಕೈಯಿಂದ ರಚಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡವು ಈಗ ಪೇಡಾ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದಂತಹ ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 3-D ಸಿಹಿ ಮುದ್ರಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
