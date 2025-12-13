ETV Bharat / bharat

ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭೇದಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ; ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂತಸ

ಸಿಪಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ (ETV Bharat)
By PTI

Published : December 13, 2025 at 5:00 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭೂತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಸಿಪಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಇಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಗೆಲುವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದ ಘಳಿಗೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ತಿರುವನಂತರಪುರ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್​ಟ್ಯಾಗ್​ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಲವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ 101 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 50, ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ 29, ಯುಡಿಎಫ್​ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದಳಂ ಪುರಸಭೆಯ ಪಂದಳಂ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಪಂದಳಂ ಪಟ್ಟಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂದಳಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

