ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭೇದಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ; ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂತಸ
ಸಿಪಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : December 13, 2025 at 5:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭೂತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಿಪಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಇಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಗೆಲುವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದ ಘಳಿಗೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി-എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്കു വോട്ടുചെയ്ത കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളെ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. യുഡിഎഫിനെയും എൽഡിഎഫിനെയും കൊണ്ട് സഹികെട്ടിരിക്കുകയാണു കേരളം. മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും ഏവർക്കും അവസരങ്ങളുള്ള വികസിത കേരളം #VikasitaKeralam…— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025
ಕೇರಳದ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ತಿರುವನಂತರಪುರ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಲವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 101 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 50, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 29, ಯುಡಿಎಫ್ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದಳಂ ಪುರಸಭೆಯ ಪಂದಳಂ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಪಂದಳಂ ಪಟ್ಟಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂದಳಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು
ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ: RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ