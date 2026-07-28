ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಇತ್ತ NDA ಮಂಗಳ ಮಿಲನ್ ಸಭೆ; ಅತ್ತ INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆ
ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ಸಿಸಿಐಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Published : July 28, 2026 at 10:47 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಭೆ ಮಂಗಳ ಮಿಲನ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್ಸಿಪಿಐ)ವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಜಿಎಂಸಿ ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಇದೀಗ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸೇರಿರುವ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಗಿಲಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್, ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಸರ್ಕಾರ್, ಮಿತಾಲಿ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ನಡುವೆ ಎನ್ಡಿಎಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮಂಗಳ ಮಿಲನ್ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಸದರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದರು.
ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದವು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸಭೆ: ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಲುವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: