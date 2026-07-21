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ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಂದು ಎನ್​ಡಿಎ ಮಂಗಳ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​, ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್​ ರಾಮ್​ ಮೇಘಾವಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

NDA's 'Mangal Milan' meeting begins in Parliament
eನ್​ಡಿಎ ಸಭೆ (ANI)
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By ANI

Published : July 21, 2026 at 10:29 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಂಸಿ ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಂಗಳ ಮಿಲನ್ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​, ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್​ ರಾಮ್​ ಮೇಘವಾಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ (TMC) 20 ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೂತನ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NCPI) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಣದ ವಿಲೀನವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ವಿಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ನೀಟ್​ಯುಜಿ 2026ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಮಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

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TAGGED:

NDAS MANGAL MILAN
PARLIAMENT MEETING
NDA PARLIAMENTARY MEETING
NCPI
PARLIAMENT MONSOON SESSION

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