NDA ಭಾರೀ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ: ಮಾಂಝಿ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಅದ್ಭುತ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2025 at 1:45 PM IST
ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಎನ್ಡಿಎಗೆ "ಅದ್ಭುತ ಜನಾದೇಶ"ವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಎಂ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಭಾರೀ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 70-80 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೈ ಬನೇಂಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಎ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಡಿಎ 195 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಘೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 2288 ಮತಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 122 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ NDA ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 4 ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದಂತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿರುವ NDA ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಟ್ನಾದ ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
