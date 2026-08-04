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ಇಂದು ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟದ ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ: ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕುರಿತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ

ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟದಿಂದ ಇಂದು ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕುರಿತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

NDA MEETING
ಎನ್​ಡಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕರು. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 8:11 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದ ಉಳಿದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷವು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಸತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ (ಪಿಎಲ್​​ಬಿ) ಮಂಗಲ್ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪವು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗಳ ಮಂಡನೆ, ಅಂಗೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎನ್​ಡಿಎ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಎನ್​​ಡಿಎ ಸಂಸದರು ಸಭೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಇತರ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಏನಿದು 'ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್'​ ಸಭೆ?: 'ಮಂಗಲ್ ಮಿಲನ್' ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಮೈತ್ರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಡೆಯುವ ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎನ್​ಡಿಎ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಭೆಯು ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದರು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿವಸೇನೆ, ಎಲ್​ಜೆಪಿ, ಟಿಡಿಪಿ, ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್​ ಭಾಗಿ: ಜುಲೈ 28 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ (ಟಿಎಂಸಿ) ನಿಂದ ಬಂಡೆದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ನಾಗರಿಕರ ಪಕ್ಷ (NCPI) ಸೇರಿದ ಸಂಸದರಾದ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್, ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಾಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಂಗಲ್ ಮಿಲನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಎನ್​​ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದರು ಆಡಳಿತರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್, "ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್​​ಡಿಎ ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಘಟಿತ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

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PARLIAMENT MONSOON SESSION
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ಮಂಗಲ್​ ಮಿಲನ್​ ಸಭೆ
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