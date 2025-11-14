Bihar Election Results 2025

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿಗ್ವಿಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಎನ್​ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ಗೆ ಮುಖಭಂಗ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​​ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ​

BIHAR ELECTION WINNER LIST 2025 BIHAR ELECTION RESULT 2025 LIVE BIHAR ASSEMBLY ELECTION ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ
ಬಿಹಾರ ತೀರ್ಪು: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯದತ್ತ ಎನ್​ಡಿಎ (PTI)
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯದತ್ತ ಎನ್‌ಡಿಎ: ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ ಡಿಎ ಈಗಾಗಲೇ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮೈತ್ರಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ.

2020ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಡಿಯುಗೆ ಭಾರೀ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ 82, ಜೆಡಿಯು 75 ಮತ್ತು ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ 22 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಆರ್​​ಜೆಡಿ ಇಳಿಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾಪತನ: ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 114 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಮೈತ್ರಿ ಈ ಸಲ ಸರ್ವಪತನವಾಗಿದೆ. ಈವಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 54 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌ಜೆಡಿ 35 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ. ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೂಡ ತಗ್ಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್‌ಗೆ ಮುಖಭಂಗ: ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೂ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಎಲ್ಲ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್‌ಡಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ದಾಖಲಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 122 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಹುಮತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ

