ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬಂಡೆದ್ದು NCPI ಸೇರಿದ್ದ 20 ಸಂಸದರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬಂಡೆದ್ದು NCPI ಸೇರಿದ್ದ 20 ಸಂಸದರು - ಬಳಿಕ ಎನ್ಡಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ - ಇಂದು ನಡೆದ ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ ಸಲ ಭಾಗಿ.
Published : July 28, 2026 at 5:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ತೊರೆದು ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದ ಸಂಸದರು ಇಂದು ನಡೆದ ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ 'ಮಂಗಲ್ ಮಿಲನ್' ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್: ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ 20 ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್ಸಿಪಿಐ)ದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದರು. ತಾವು ಟಿಎಂಸಿ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಸದರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಗುಂಪಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎಫ್ಟಿಎಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದೆ ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಸದ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್ಡಿಎಯ ಮಂಗಲ್ ಮಿಲನ್ ಸಭೆಗೆ 20 ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಮಸೂದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ: ನಟ - ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸದ ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಎಫ್ಟಿಎ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮಸೂದೆಗಳು ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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