ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ 'ಕೃಷ್ಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ NCERT
6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ್ಕೆ 'ಕೃಷ್ಣ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕುರಿತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 6:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ)ಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ R3 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಸುತ್ತಲಿನ 'ಕೇಸರೀಕರಣ' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪು 'ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್', ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೇಸರೀಕರಣ ಮಾಡಹೊರಟಿದೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ(ಎನ್ಇಪಿ) 2020 ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು(ಎನ್ಸಿಎಫ್-ಎಸ್ಇ) 2023ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ R3 ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
'ಕೃಷ್ಣಾ' ಎಂಬುದು ನದಿಯ ಹೆಸರು. ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 'ಗಂಗಾ', ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 'ಕಾವೇರಿ' ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 'ಜಮುನಾ' (ಯಮುನಾ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 'ಕೃಷ್ಣ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕುರಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಸಂಘಟನೆ, ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 63ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ 'ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 63ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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