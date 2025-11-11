ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್: ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇಂದು 6 ಮಂದಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2025 at 8:38 PM IST
ಬಿಜಾಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ನಕ್ಸಲರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದ್ರಾವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಜಿತೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ನಕ್ಸಲರ ಶವಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಡಿಆರ್ಜಿ), ದಂತೇವಾಡ ಡಿಆರ್ಜಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಎಸ್ಟಿಎಫ್) ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲರ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಶವಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು (INSAS), ಸ್ಟೆನ್ ಗನ್ಗಳು, 303 ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಆರ್ಜಿ, ಎಸ್ಟಿಎಫ್, ಬಸ್ತಾರ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ (ಸಿಎಎಫ್) ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಾಯಾಳು ನಕ್ಸಲೀಯರ ಬಂಧನ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರ್ಲಗುಡದಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಕ್ಸಲೀಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡ ನಕ್ಸಲೀಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಸ್ತಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಜಿ) ಸುಂದರರಾಜ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಆರು ಕುಖ್ಯಾತ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯು ನಾಯಕನಿಲ್ಲದ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಕ್ಸಲರು ಉಳಿದ ಉಳಿದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಆದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವತಿಯರು; ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯರು!
ಶರಣಾಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ: ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಬೈತಾ ಸಲಹೆ