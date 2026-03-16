2025ರ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ; ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮೆರೇಶ್​ ನುಗಡೋನಿ ಕಥಾಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಒಟ್ಟು 24 ಲೇಖಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (File Photo)
By PTI

Published : March 16, 2026 at 5:07 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2025ರ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಅಮರೇಶ್​​​ ನುಗಡೊನಿ ಅವರ 'ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ' ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 24 ಲೇಖಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 24 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಕವನ, 4 ಕಾದಂಬರಿ, 6 ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ, 2 ಪ್ರಬಲ, 1 ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, 1 ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, 2 ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಲೇಖಕ ನವತೇಜ್​ ಸರ್ನಾ ಅವರ 'ಕ್ರಿಮ್ಸನ್​ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್'​ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವ ಮಮ್ತಾ ಕಾಲಿಯಾ "ಜೀತೆ ಜೀ ಅಲಹಾಬಾದ್" ಸ್ಮರಣಾ ಸಂಪುಟ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವೇಳೆ ತಾಮ್ರ ಫಲಕ, ಶಾಲು ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಇತರೆ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿ:

  • ಬೆಂಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸನ್​ ಬಂಡೋಪಾದ್ಯಾಯ ಅವರ "ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿತಾ",
  • ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್​ ವೈದ್ಯ ಅವರ "ಭಟ್ಟಖದಕಿ",
  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್​ ನುಗಡೋನಿ ಅವರ "ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ",
  • ಮಲಯಾಣಂನಲ್ಲಿ ಎನ್​ ಪ್ರಭಾಕರನ್​ ಅವರ "ಮಾಯಮನುಶ್ಯರ್",​
  • ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಭವಿಸ್ಕಾರ್​ ಅವರ "ಕಲ್ಯಾನಿಲ್ಯ ರೇಷ",
  • ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂದ್ರೆ ಅವರ "ಸೇಫ್ಟಿ ಕಿಟ್"​,
  • ರಾಜಸ್ಥಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ಸೋನಿ ಅವರ "ಭರ್ಖಾಮ",
  • ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾ ತಮಿಳ್​ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ "ತಮಿಳ್​​ ಸಿರುಕಥಿಯಿನಿ ಥಡಂಗಳ್"​,
  • ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ್​ಪಾಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ಬೆತಬ್​ ಅವರ "ಸಫರ್​ ಜಾರಿ ಹೇ",
  • ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಸಿಂದ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ "ಅನಿಮೇಶ",
  • ಸಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್​ ಅತ್ಲಾನಿ ಅವರ "ವಾಗೂ",
  • ಸಂತಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸೊರೆನ್​ ಅವರ "ಮಿಡ್ ಬಿರ್ನಾ ಚೆನ್ನೆ ಸಾವ್ ಇನಾಗ್ ಸಗಾಯ್",
  • ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಹು ಭದ್ರೇಶ್‌ದಾಸ್ ಅವರ "ಪ್ರಸ್ಥಾನಚತುಸ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಘೋಷಃ",
  • ಒಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾಕುಮಾರ್ ಬಲಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ "ಪದಪುರಾಣ",
  • ನೇಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ಟರು ಅವರ "ನೇಪಾಳಿ ಪರಂಪರೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾ ಸಭ್ಯತಾ ಕೊ ಡುಕುಟಿ"
  • ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ಹಾಬಾಮ್ ನಳಿನಿ ಅವರ "ಕಂಗ್ಲಾಂದ್ರಿಬಾ ಇಪುಟ್​"

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರ ಮನೆಯೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಭಂಡಾರ! ಮಂಡ್ಯದ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹಿ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ 'ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'

2026ರ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ: ನಾಸಾ ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್,​​ ಕನ್ನಡತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನ

