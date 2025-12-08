ETV Bharat / bharat

'ಯಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್​ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ': ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿಧು ಪತ್ನಿ

ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.

navjot-sidhu-will-return-to-active-politics-if-he-is-declared-cm-face-says-his-wife
ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿಧು (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂಢೀಗಡ(ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ): ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿಧು ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸೂಟ್​ ಕೇಸ್​ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕಿ ನವಜೋತ್​ ಕೌರ್​ ಸಿಧು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಐವರು ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಿಧು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್ ಅವ​ರಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಪತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಜಗಳವಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಮಂದಿ ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು, ಸಿಧು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಂಜಾಬ್​ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ 500 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್​ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿಧು ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2024ರ ಐಪಿಎಲ್​ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕಾಮೆಂಟರಿಗೆ ಮುಂದಾದರು.

2027ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PUNJAB CONGRESS
FORMER PUNJAB CONGRESS CHIEF SIDHU
NAVJOT KAUR SIDHU
PUNJAB CM POST
NAVJOT SINGH SIDHU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.