ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದ ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಸಿಧು: ಅದುವೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಪಕ್ಷ!
ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಸಿಧು ಅವರು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 12:13 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ (ಪಂಜಾಬ್) : ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಸಿಧು ಅವರು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಸಿಧು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಇದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯ ರಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರೋ ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಘೋಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಕ್ಷವು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದ ನಂತರ, ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಸಿಧು ತಡರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು. ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜನರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಕಳೆದುಹೋದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾವು ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಜನರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಜನರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹೃದಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
